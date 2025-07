GROSSETO: BAMBINI SULLE MURA MEDICEE TRA NATURA, ARTE E MUSICA

Grosseto – La città si prepara a trasformare le sue storiche Mura Medicee in un vibrante epicentro di cultura e formazione dal 14 al 18 luglio. In questa suggestiva cornice, una serie di eventi gratuiti sono pronti a coinvolgere bambini e ragazzi, promuovendo un profondo legame con la natura, l’arte e la musica attraverso esperienze educative e creative.

Storia, Cultura e divertimento tra le Mura Medicee

Inizio settimana all’insegna del “Forest Bathing” sul bastione Garibaldi, previsto per lunedì 14 e martedì 15 luglio. Guidata da Serena Pettinari, life & mindful coach e guida certificata, questa esperienza promette di riconnettere i giovani con l’ambiente urbano attraverso giochi e attività creative che si svolgeranno lunedì dalle 18 alle 22 e martedì dalle 9 alle 13.

La creatività prende il centro della scena giovedì 17 luglio, dalle 9 alle 13, al bastione Cavallerizza con un laboratorio di street art. Sotto la guida dell’illustratore Claudio “Madkime” Chimenti, i partecipanti esploreranno nuove forme di espressione personale e collettiva, immergendosi nel dinamismo dell’arte urbana contemporanea.

Le attività si concluderanno venerdì 18 luglio, dalle 18 alle 22, al bastione della Rimembranza con un corso di musicoterapia. Il duo “Naledi”, composto da Alice Naso e Fabio Riccio, guiderà i partecipanti in una scoperta della musica come potente strumento educativo per la crescita personale, l’espressione emotiva e lo sviluppo delle capacità di ascolto.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni ai laboratori, contattare l’organizzazione via email all’indirizzo c.ciani@uscitadisicurezza.grosseto.it o telefonare al numero 348 6490625.

Per conoscere tutti i dettagli del programma, è possibile visitare i siti ufficiali www.comune.grosseto.it e www.uscitadisicurezza.grosseto.it.