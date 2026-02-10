Torino – I due portacolori della Tomei trionfano nell’ammiraglia azzurra Under 19, confermandosi tra le promesse del canottaggio nazionale nel contesto del raduno federale “Carica dei 78”.

L’oro splende su Livorno e sulla Canottieri VV.F. Tomei. Riccardo De Girolamo e Diego Caruso hanno conquistato il gradino più alto del podio a Torino, imponendosi con autorità nell’Otto Under 19 Maschile, la specialità regina del canottaggio, durante la 43ª edizione della gran fondo internazionale “D’Inverno sul Po”.

L’importanza di Torino nel canottaggio italiano

Il successo dei due medagliati è maturato in un contesto di eccellenza assoluta: La “Carica dei 78”, il raduno federale giovanile che ha visto protagonisti i migliori talenti italiani Under 23, Under 19 e Under 17. Selezionati per l’equipaggio federale “Italia” e guidati dalla timoniera Morgana Maroni, gli atleti labronici hanno superato un test di altissimo livello tecnico e agonistico. Per De Girolamo e Caruso, questa medaglia non è solo un trofeo da bacheca, ma la conferma del valore della scuola remiera livornese e dei sacrifici fatti sotto i colori del Tomei. Il risultato li proietta di diritto tra i profili più promettenti in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

L’evento ha vissuto anche un momento istituzionale di rilievo sulla terrazza della Reale Società Canottieri Cerea. Qui, i 78 azzurri hanno incontrato i vertici della Federazione Italiana Canottaggio: il Vicepresidente Fabrizio Quaglino, il Segretario Generale Giovanni Esposito e il Direttore Sportivo Rossano Galtarossa.

“Siete il presente e il futuro della nostra Federazione”, ha dichiarato Quaglino, sottolineando l’importanza cruciale del lavoro svolto dalle società di origine per la crescita dei ragazzi.

A supportare tecnicamente il raduno è stato il cantiere Filippi Boats, eccellenza del settore e fornitore ufficiale della FIC, che ha garantito imbarcazioni e abbigliamento tecnico.

Il successo di Torino grazie ai consigli dei tecnici

Tra i consigli dei tecnici e il prestigio delle nuove maglie termiche federali, i giovani canottieri hanno vissuto un weekend di crescita umana e sportiva, culminato, per i colori di Livorno, con l’esultanza indimenticabile di De Girolamo e Caruso.

Sito ufficiale: https://invernosulpo.it/