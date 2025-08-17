Toscana – Quattro incontri di sicuro interesse si svolgeranno nei prossimi giorni in Toscana con Andrea Colombini, Carlo Giraldi, Davide Felice e Lillo Massimiliano Musso. Oltre a questi, ve ne saranno successivamente altri anche nelle altre province della Toscana. A questi eventi sarà possibile anche firmare per permettere a Forza del Popolo di partecipare alle prossime regionali e candidare alla Presidenza il dott. Carlo Giraldi attualmente responsabile sanitario del Centro Medico Amico.

Forza del Popolo: i prossimi appuntamenti in Toscana

PIOMBINO: 22 AGOSTO 2025 (Centro Giovani)

La verità vi farà liberi e vi manterrà in salute. Si terrà a Piombino (LI) un convegno su medicina e vera scienza. Al tavolo dei relatori vi saranno il dott. Carlo Giraldi, fondatore del Centro Medico Amico, e Andrea Colombini, presidente di Forza del Popolo. Ingresso gratuito. Non è richiesta prenotazione. Durante il convegno verranno raccolte le firme per le elezioni regionali in cui Carlo Giraldi è candidato alla Presidenza della Regione Toscana. Sarà presente l’avv. Davide Felice, segretario dell’assemblea nazionale dei delegati.

Quando? Venerdì 22 agosto 2025 ore 17.30

Dove? Auditorium “Centro Giovani Fabrizio De André”

Viale Resistenza n. 4 – Piombino (LI)

Maps: https://maps.app.goo.gl/ kYDu5HcaZV5bvux8A

Per info: Andrea Bellucci, 328 496 2657, Tiziana Buffandolf, 333 268 9579.

SIENA: 25 AGOSTO 2025 (Ville di Corsano)

Quando domina il conflitto d’interesse: gli incentivi vaccinali. Si terrà a Siena sul conflitto di interessi nelle pratiche vaccinali, con sguardo attento sugli incentivi privati per diffondere la “verità” sui vaccini secondo l’interesse di chi li produce o ne ricavi a qualunque titolo vantaggi personali. Al tavolo dei relatori vi saranno il dott. Carlo Giraldi, fondatore del Centro Medico Amico, e Andrea Colombini, presidente. Ingresso gratuito. Non è richiesta prenotazione. Durante il convegno verranno raccolte le firme per le elezioni regionali in cui Carlo Giraldi è candidato alla Presidenza della Regione Toscana. Sarà presente l’avv. Davide Felice, segretario dell’assemblea nazionale dei delegati.

Quando? Lunedì 25 agosto 2025 ore 18.00

Dove? Agriturismo Santa Margherita, via del Colle, 711, Ville di Corsano (SI)

Maps: https://maps.app.goo.gl/ kYDu5HcaZV5bvux8A

Per info: Romolo Papaleo, 380 683 9240, Tiziana Buffandolf, 333 268 9579.

MONTECATINI TERME: 26 AGOSTO 2025 (Hotel Tuscany Inn)

Lo scandalo delle terapie occultate. Si terrà a Montecatini Terme un convegno sulle terapie mediche occultate. Al tavolo dei relatori vi saranno il dott. Carlo Giraldi, fondatore del Centro Medico Amico, e Andrea Colombini, presidente. Ingresso gratuito. Non è richiesta prenotazione. Durante il convegno verranno raccolte le firme per le elezioni regionali in cui Carlo Giraldi è candidato alla Presidenza della Regione Toscana. Sarà presente l’avv. Davide Felice, segretario dell’assemblea nazionale dei delegati.

Quando? Martedì 26 agosto 2025 ore 18.00

Dove? Hotel Tuscany Inn, via Cividale 86/E Montecatini Terme

Maps: https://maps.app.goo.gl/ RgAxc2CHcJQRktyg7

Per info: Romolo Papaleo, 380 683 9240 Tiziana Buffandolf, 333 268 9579.

FIRENZE: 31 AGOSTO 2025 (Rovezzano)

I medici e la libertà di coscienza. Attacco all’obiezione di coscienza. Si terrà a Firenze un convegno sull’attacco al principio di libertà di coscienza dei medici. Al tavolo dei relatori vi saranno il dott. Carlo Giraldi, fondatore del Centro Medico Amico, e Andrea Colombini, presidente. Ingresso gratuito. Non è richiesta prenotazione. Durante il convegno verranno raccolte le firme per le elezioni regionali in cui Carlo Giraldi è candidato alla Presidenza della Regione Toscana. Sarà presente l’avv. Lillo Massimiliano Musso, segretario generale.

Quando? Domenica 31 agosto 2025 ore 17.00

Dove? Parco d’Arte Enzo Pazzagli, via Sant’Andrea a Rovezzano n. 5, Firenze

Maps: https://maps.app.goo.gl/ bosneg4Ardgxpe4f6

Per info, mandare messaggio Telegram o Whatsapp:

Per Info: Paola Caioli, 339 578 7281; Franco Maurottolo 338 704 9726; Sonia Santi 339 564 0393.

