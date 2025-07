Chianciano Terme, la rinomata località termale nel cuore della Toscana, si prepara ad accogliere la Festa della Musica dal 24 al 27 luglio presso il suggestivo Parco Fucoli. Questo evento annuale, orchestrato dall’associazione Fabrica E20 APS, è diventato un punto di riferimento per la promozione culturale, arricchendo la comunità con concerti, esibizioni artistiche, mostre fotografiche ed esperienze interattive.

Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso entusiasmo per l’iniziativa che integra perfettamente l’offerta culturale della regione, già impreziosita da iniziative come il nuovo Museo Archeologico di Chianciano. “La Festa della Musica è un forte indicatore di come la vocazione turistica e termale di Chianciano possa essere potenziata attraverso eventi culturali di rilievo”, ha affermato Giani.

Le novità di questa edizione

L’edizione 2025 promette di essere ancora più avvincente, con l’introduzione di un’Area Mercatini e un’Area Concerti, unite da una rete di punti ristoro che promuoveranno l’ecoefficienza e la sostenibilità. I partecipanti avranno accesso gratuito all’acqua potabile, sottolineando l’impegno verso l’ambiente.

Il sindaco di Chianciano, Grazia Torelli, ha elogiato il contributo fondamentale di oltre 200 volontari e ha sottolineato come l’evento sia un esempio lampante del potere dell’associazionismo. “La Festa della Musica è il risultato di uno sforzo collettivo che coinvolge più di cinquanta associazioni locali”, ha dichiarato Torelli.

Lisa Micheli, presidente di Fabrica Eventi, ha messo in luce la partecipazione di oltre cinquanta artisti, fra cui spicca Matteo Crea, noto per il suo innovativo teatro canzone.

Il Programma

Il programma musicale si aprirà con la performance di Babaman Brusco e Ferdy il 24 luglio, seguiti da Stefy Di Cicco il 25. Frankie HI-nrg e FacciaNuvola animeranno la serata del 26 luglio, mentre la chiusura del 27 luglio sarà affidata a Matteo Crea, Lorenzo Salvetti, Cimini e Dumbo Gets Mad.

La Festa della Musica di Chianciano Terme non è solo una celebrazione della cultura, ma rappresenta anche una vetrina per rilanciare il termalismo nella regione, promuovendo il connubio tra arte e benessere.

Per ulteriori informazioni: https://www.valdichiana2025.it/event/festa-della-musica-2025/

________________________________

Organizzatore Associazione Fabrica E20 APS