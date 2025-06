MAREMMAGATTA: INAUGURATO A PIOMBINO IL PRIMO NEGOZIO ECO-SOSTENIBILE DEDICATO AI GATTI

Piombino – Oggi, Venerdì 31 maggio 2025, segna una tappa significativa per gli amanti dei gatti e della sostenibilità ambientale, con l’apertura di MaremmaGatta, il primo negozio in Italia dedicato a idee regalo eco-compatibili ispirate al mondo felino. Situato nel cuore di Piombino, in Corso Italia 103, questo nuovo punto vendita è il risultato di un progetto innovativo dei locali imprenditori Patrizia Lorenzini e Gianni Neri. Dopo il successo ottenuto con il loro negozio online e la partecipazione a numerose fiere nazionali, la coppia ha deciso di portare la loro visione di shopping consapevole nel centro della loro città.

MaremmaGatta si distingue per un impegno concreto nella sostenibilità. Tutti i prodotti sono realizzati in Italia utilizzando materiali eco-friendly, come il R-PET e la carta riciclata, e sono impreziositi da illustrazioni a tema gatto realizzate a mano. La gamma di prodotti include anche ceramiche artigianali che combinano eleganza e responsabilità ambientale, offrendo ai clienti un’esperienza d’acquisto unica e consapevole.

Questo negozio non è solo un punto vendita, ma un vero e proprio centro di ispirazione e creatività. I visitatori potranno scoprire articoli che fondono design raffinato e rispetto per l’ambiente, facendo di MaremmaGatta un simbolo di innovazione e cultura locale. L’apertura di questo negozio avviene in un momento cruciale per Piombino, che sta attivamente cercando di diversificare la sua economia promuovendo il turismo e valorizzando le risorse locali.

L’inaugurazione, si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti del design ecologico e del Made in Italy. Un invito aperto a chiunque voglia sostenere un’iniziativa che celebra creatività, artigianato e sostenibilità. Alla nuova attività gli auguri della redazione del Corriere Etrusco.