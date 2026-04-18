Piombino (LI) – Metinvest ha ripresentato lo screening ambientale dopo l’archiviazione regionale, ma questo non equivale a un via libera né a cantieri imminenti. JSW attende ancora la chiusura dell’Accordo di programma, mentre Magona resta legata a una soluzione-ponte per la continuità aziendale. La siderurgia piombinese, oggi, si misura su quattro prove concrete: autorizzazioni, finanza, porto, tempi.

A Piombino il problema non è più capire se esista o meno un disegno industriale. Il disegno, almeno sulla carta, esiste. Il punto è un altro: verificare se e quando quel disegno possa davvero diventare cantiere, impianto, lavoro stabile. Al 18 aprile 2026, la situazione reale del polo siderurgico può essere riassunta così: Metinvest non è uscita di scena, ma è tornata a un passaggio preliminare dell’iter; JSW ha una base industriale e finanziaria, ma resta in attesa della cornice amministrativa definitiva; Magona è il dossier più urgente, perché lì il fattore tempo pesa più di ogni altra variabile.

Metinvest: non riparte l’opera, torna a camminare il procedimento

Su Metinvest la parola da usare con precisione è una sola: non “riparte” il progetto, ma “torna all’iter”. La differenza è sostanziale. La Regione Toscana ha archiviato, con decreto n. 6131 del 24 marzo 2026, il primo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo alla domanda presentata da Metinvest Adria. Il 17 aprile la società ha poi ripresentato una nuova istanza di screening, aggiornata anche alla luce delle osservazioni ricevute e con la riduzione di circa 9 ettari di area umida coinvolta. Questo significa che il progetto è rientrato nel percorso amministrativo, non che lo abbia superato.

Il punto va chiarito perché nel linguaggio pubblico si tende a trasformare ogni riavvio procedurale in una ripartenza sostanziale. Non è così. Nel caso Metinvest, oggi, non si può parlare né di via libera né di cantieri imminenti. Si può dire soltanto che, dopo uno stop formale e sostanziale, il proponente ha ripresentato la documentazione e ha rimesso in moto un segmento dell’iter autorizzativo. Un procedimento può tornare a muoversi senza per questo arrivare al traguardo. E il traguardo, in questo caso, resta ancora legato all’esito della VIA e al completamento della Conferenza di servizi ministeriale.

Gli atti ufficiali dicono che il progetto esiste davvero, ma non dicono ancora che sia eseguibile nei tempi annunciati

Sul piano istituzionale, Metinvest non è un’ipotesi vaga. Il MIMIT ha prima firmato, nel luglio 2025, l’Accordo di programma per il rilancio del polo siderurgico di Piombino, descrivendo un impianto siderurgico di nuova generazione da circa 2,5 miliardi di investimento; poi, nel novembre 2025, il Consiglio dei ministri ha qualificato il progetto come di preminente interesse strategico nazionale, parlando di un investimento da 3,2 miliardi sostenuto fino a un massimo di 323 milioni di incentivi statali, con lavori previsti entro il 2026 e piena operatività entro il 2029. Dunque il progetto esiste, è formalizzato ed è sostenuto pubblicamente.

Ma qui si apre il nodo vero. Una cosa è la rilevanza strategica del progetto e la presenza di incentivi pubblici; altra cosa è la sua fattibilità esecutiva nei tempi dichiarati. Il MASE ha precisato che, per gli interventi assoggettati a VIA, il procedimento ex art. 252-bis può chiudersi solo dopo l’acquisizione del relativo provvedimento ambientale. In altre parole, l’iter nazionale non supera il nodo VIA: lo presuppone. Per questo il ritorno allo screening regionale non è un dettaglio tecnico, ma un elemento che pesa direttamente sul calendario reale dell’opera.

Il vero collo di bottiglia è logistico: senza banchina, il progetto resta fragile

C’è poi un secondo punto, meno spettacolare ma decisivo: il porto. T24Economia ha riportato che per la nuova banchina funzionale a Metinvest servono circa 50 milioni di euro e che, almeno allo stato delle interlocuzioni citate a febbraio 2026, le risorse per quell’opera non risultavano allocate; già a dicembre il tema era stato posto come centrale per la crescita del porto e per l’equilibrio con il rigassificatore. Questo non significa che la banchina non si farà, ma che al momento non può essere considerata un’infrastruttura già coperta e pronta a entrare in fase esecutiva.

Ed è qui che il dossier Metinvest smette di essere solo industriale e diventa, molto concretamente, logistico. Un grande investimento siderurgico a Piombino può essere sostenibile solo se ha alle spalle una catena coerente: autorizzazioni ambientali, copertura finanziaria, opere portuali e organizzazione degli spazi industriali. Se uno di questi elementi si allunga, gli altri perdono consistenza temporale. Per questo oggi il problema non è stabilire se Metinvest “esista”, ma capire se tutte le condizioni materiali del progetto riusciranno a chiudersi con tempi compatibili tra loro.

JSW: il revamping del treno rotaie è concreto, ma il rilancio resta nel limbo

Per JSW il quadro è diverso. Qui non si discute di una nuova acciaieria integrale, ma dell’ammodernamento del laminatoio ferroviario. Il MIMIT ha firmato nell’aprile 2025 un accordo da 33 milioni di euro per l’ammodernamento degli impianti e il potenziamento dell’attività industriale del treno rotaie. Quindi la base industriale e finanziaria di partenza esiste davvero. Non siamo davanti a un progetto solo evocato.

Il problema è che, a un anno di distanza, il passaggio decisivo non è ancora arrivato. Da un lato il Ministero del Lavoro ha appena disposto la cassa integrazione straordinaria per 1.256 lavoratori JSW Steel Italy dal 8 gennaio 2026 al 7 gennaio 2027; dall’altro, secondo l’aggiornamento diffuso il 18 aprile, l’azienda ha comunicato ai sindacati di avere ricevuto dal MIMIT una bozza avanzata dell’Accordo di programma, sulla quale i soggetti firmatari devono restituire chiarimenti e integrazioni entro il 20 aprile. Tradotto: il tavolo si muove, ma la firma definitiva non c’è ancora.

Questo significa che JSW resta in una condizione intermedia. La fattibilità tecnica del revamping del treno rotaie appare, almeno sulla carta, più semplice e più rapida di quella del maxi-progetto Metinvest. Tuttavia, finché non si chiude l’Accordo di programma e finché restano aperti i temi della coabitazione logistica e del nodo porto, il rilancio non esce davvero dalla lunga zona grigia degli ammortizzatori sociali e delle attese.

Magona: qui il fattore tempo pesa più di ogni altra cosa

Su Magona il quadro è ancora più teso. Il MIMIT ha parlato esplicitamente di un’azienda con oltre 500 lavoratori esposta a un concreto rischio di fallimento. A fine febbraio il Ministero indicava come passaggio centrale la firma del preliminare di vendita verso Trasteel; ma a marzo la chiusura non risultava ancora perfezionata e, secondo le ricostruzioni specialistiche e della Tgr Toscana, si è fatta strada l’ipotesi dell’affitto del ramo d’azienda come soluzione-ponte in attesa del trasferimento delle quote.

Qui il tema non è una grande opera da autorizzare o una nuova banchina da finanziare. Qui il tema è più diretto: evitare che la crisi societaria diventi un danno irreversibile per la continuità produttiva. Per questo Magona, pur essendo spesso meno visibile nel dibattito pubblico rispetto a Metinvest, è probabilmente il dossier più urgente nel breve periodo. Mentre su Metinvest e JSW il territorio ragiona soprattutto in termini di calendario industriale, su Magona la questione è se il calendario resti ancora aperto o si chiuda prima del previsto.

Il contesto europeo lascia spazio, ma non concede più margini larghi

Guardando oltre Piombino, il mercato siderurgico europeo non offre un quadro né rassicurante né catastrofico. Worldsteel prevede per l’area UE+UK una crescita della domanda di acciaio dell’1,3% nel 2026 e del 3,0% nel 2027, ma ricorda anche che il mercato del 2025 resta ancora circa 60 milioni di tonnellate sotto i livelli del 2017-2018 e che l’Europa continua a essere molto esposta agli shock dei prezzi energetici. Parallelamente, l’OECD segnala che l’eccesso di capacità globale potrebbe salire a 721 milioni di tonnellate entro il 2027. In sintesi: uno spazio industriale esiste, ma sarà sempre più selettivo e premierà chi avrà impianti efficienti, logistica solida e tempi rapidi di realizzazione.

Gli scenari sui tempi: cosa può succedere davvero

Qui è necessaria una distinzione netta. I fatti sono quelli documentati sopra. Ciò che segue è invece una valutazione redazionale, costruita sugli atti oggi disponibili. Per Metinvest, il cronoprogramma governativo indicava lavori entro il 2026 e piena operatività entro il 2029. Ma al 18 aprile 2026, con lo screening regionale appena ripresentato, con il procedimento nazionale ancora dipendente dall’esito VIA e con la banchina ancora senza copertura economica definita, l’ipotesi di un cantiere industriale pienamente avviato entro quest’anno appare debole. La valutazione più prudente è che il progetto rischi uno slittamento sostanziale nel 2027, con una messa a regime che potrebbe collocarsi verso il 2029 avanzato o il 2030. Questo non è un fatto ufficiale: è uno scenario ragionato sulla base dei ritardi già accumulati e dei nodi ancora aperti.

Per JSW la previsione è meno pesante ma ancora incerta. Se l’Accordo di programma venisse chiuso nelle prossime settimane, il secondo semestre 2026 o il 2027 potrebbero diventare una finestra plausibile per una ripartenza più concreta del treno rotaie. Se invece il negoziato dovesse allungarsi ancora, JSW rischierebbe di trascinarsi per un altro anno nella gestione difensiva fatta di cassa integrazione e attese. Qui, in altre parole, la fattibilità tecnica sembra relativamente alta; quella amministrativa e negoziale è ancora incompleta.

Per Magona, infine, il tempo utile è più corto. Se l’affitto del ramo d’azienda e il successivo passaggio a Trasteel troveranno uno sbocco operativo in tempi ravvicinati, il sito potrà restare agganciato a una prospettiva industriale. Se anche questa soluzione-ponte dovesse rallentare, il rischio è che la vertenza entri in una fase ancora più difensiva. Qui la previsione non si misura in anni, ma in mesi.

La fotografia reale di Piombino

La questione, allora, non è se Piombino debba “credere” o meno ancora nell’acciaio. La questione è più concreta: capire se l’acciaio abbia davvero, oggi, condizioni reali per tornare a essere industria e non soltanto promessa. Perché una cosa va detta con chiarezza: in nessun atto pubblico è scritto che Piombino debba vivere in eterno del solo orizzonte siderurgico. Anzi, i programmi ufficiali di rilancio dell’area parlano esplicitamente di diversificazione produttiva, di logistica portuale e di ricollocazione del lavoro, non di dipendenza esclusiva dall’acciaio. Se dunque i progetti siderurgici riusciranno a trasformarsi in cantieri e impianti, potranno rappresentare una parte importante del futuro cittadino. Ma se continueranno a vivere di rinvii, correzioni progettuali e condizioni mai del tutto chiuse, allora il problema non sarà “abbandonare un sogno”: sarà prendere atto che una città non può restare ostaggio di una promessa industriale che si rinnova da decennio a decennio senza consolidarsi mai in realtà.