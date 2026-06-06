LIVORNO – Anas ha completato nella mattina di venerdì 5 giugno le operazioni di varo dell’impalcato del nuovo ponte sul canale dello Scolmatore, lungo la SS1 Aurelia, nel tratto strategico tra Livorno, Stagno, Collesalvetti e Pisa. L’intervento, eseguito da Itinera, società EPC del Gruppo ASTM, rientra nel piano di manutenzione programmata, miglioramento sismico e adeguamento funzionale dell’opera. L’investimento complessivo è di circa 6 milioni di euro.

Il ponte è lungo 158 metri ed è composto da cinque campate da circa 32 metri ciascuna. Dopo la demolizione del vecchio impalcato in calcestruzzo, le nuove strutture metalliche, del peso di circa 49 tonnellate per ogni campata, sono state assemblate a terra e successivamente sollevate e posizionate sulle pile mediante gru di grande portata.

Grazie all’intervento di ANAS, il nuovo ponte offrirà una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Il nuovo impalcato sarà in struttura mista acciaio-calcestruzzo e realizzato con schema continuo. Si tratta di una soluzione tecnica che consente di migliorare le prestazioni statiche e dinamiche dell’opera e di eliminare alcune criticità tipiche dei ponti a campate discontinue, in particolare quelle legate ai giunti di dilatazione.

Gli interventi hanno riguardato anche il ripristino strutturale delle pile esistenti, l’adeguamento sismico delle spalle e la sostituzione degli appoggi con nuovi dispositivi antisismici.

ANAS ha previsto un monitoraggio costante per garantire la qualità delle opere eseguite.

Con il completamento del varo si chiude una delle fasi più delicate del cantiere. Restano ora da completare la soletta in calcestruzzo, l’impermeabilizzazione, le opere idrauliche, le barriere laterali, la pavimentazione e la segnaletica. L’obiettivo indicato è la riapertura al traffico entro il mese di agosto.

STAGNO: UNA CHIUSURA CHE ARRIVA DA LONTANO

La vicenda del ponte sullo Scolmatore si trascina dal 20 dicembre 2024, quando Anas dispose la chiusura del tratto della SS1 Aurelia al confine tra i comuni di Collesalvetti e Pisa. La decisione fu assunta in accordo con le Prefetture di Pisa e Livorno, in attesa dei lavori di risanamento strutturale dell’opera. Già prima della chiusura totale il ponte era interdetto ai mezzi pesanti.

In una prima fase il traffico fu deviato sul raccordo autostradale adiacente, mentre il transito rimase consentito a ciclomotori e velocipedi. Successivamente, con l’avvio effettivo del cantiere, l’interdizione è stata estesa anche a pedoni, biciclette e ciclomotori, per ragioni di sicurezza.

I tecnici di ANAS continueranno a lavorare per assicurare un rapido ripristino della viabilità.

Nel luglio 2025 i lavori entrarono nella fase operativa, dopo mesi di disagi per residenti, pendolari e attività economiche della zona. Il cronoprogramma iniziale indicava la conclusione entro la primavera 2026, poi aggiornata progressivamente. Nei mesi successivi il cantiere è avanzato con il consolidamento delle strutture esistenti, l’assemblaggio degli impalcati metallici e, ora, il loro posizionamento definitivo sulle pile.

Il completamento del varo rappresenta dunque un passaggio concreto verso la riapertura, ma non coincide ancora con la fine del cantiere. La circolazione resterà condizionata fino al completamento delle opere finali e al ripristino della piena funzionalità dell’infrastruttura.

La collaborazione con ANAS è fondamentale per il successo di questo progetto infrastrutturale.

DOPO LO SCOLMATORE TOCCHERÀ AL CANALE IMPERIALE

I disagi sulla viabilità locale non si esauriranno comunque con la riapertura del ponte sullo Scolmatore. Nel corso dell’incontro pubblico del 4 maggio a Stagno, i tecnici Anas hanno infatti confermato la necessità di un intervento strutturale analogo anche sul ponte del Canale Imperiale.

Secondo quanto emerso in quella sede, il nuovo cantiere dovrebbe partire a fine estate, dopo la conclusione dei lavori sullo Scolmatore. La scelta di non intervenire contemporaneamente sui due ponti è stata motivata con l’esigenza di non isolare l’area compresa tra le due infrastrutture, garantendo sempre una via d’uscita ai residenti.

Per il ponte sul Canale Imperiale si parla di un investimento stimato in circa 2 milioni di euro e di una durata dei lavori di circa un anno. Una prospettiva che conferma come la riapertura del ponte sullo Scolmatore sia soltanto il primo passaggio di una fase più ampia di interventi sulla SS1 Aurelia nell’area di Stagno.

IL VIDEO DEI LAVORI TRATTI DALLA PAGINA FACEBOOK DI ANAS

Per ulteriori aggiornamenti, seguire ANAS sui canali ufficiali.