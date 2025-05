RIOTORTO: TORNA LA 2° EDIZIONE DEL RAINBOW FESTIVAL ALLA PINETINA

Riotorto (LI) – Dal 3 al 6 luglio 2025, la Pinetina di Riotorto si trasformerà di nuovo in un arcobaleno di colori, musica, libri, dibattiti e sorrisi. Dopo il grande successo della prima edizione nel 2024, che ha coinvolto oltre mille persone, torna il Piombino Rainbow Pride Fest, la manifestazione culturale e comunitaria organizzata da Arcigay Livorno e Piombino Rainbow.

Nato con l’obiettivo di promuovere i diritti, la visibilità e la partecipazione delle persone LGBTQIA+ nella società, il festival si è già imposto come uno degli appuntamenti estivi più significativi e inclusivi della Val di Cornia. La cornice naturale del Parco “La Pinetina”, con la sua capacità organizzativa e la vocazione all’accoglienza, fa da sfondo perfetto a un evento che non è solo celebrazione, ma anche riflessione e proposta.

Un programma in crescita

Se l’edizione del 2024 ha conquistato il pubblico con incontri letterari, dibattiti appassionati, concerti e attività per tutte le età, quella del 2025 punta ancora più in alto. “Sarà più grande, più luminosa e più divertente che mai”, promettono gli organizzatori. In programma ci sono ospiti di rilievo nazionale – tra artisti, scrittori, attori e influencer – che animeranno i quattro giorni con spettacoli, laboratori e tavole rotonde.

Tra i momenti clou, ritroveremo gli amati aperitivi letterari, con incontri a tema LGBTQIA+ e presentazioni di libri, e le serate musicali con DJ set e concerti live per ballare sotto le stelle. Ampio spazio sarà riservato ai dibattiti sui diritti civili, con focus su lavoro, sicurezza, discriminazioni e intersezionalità.

Non mancheranno le attività per i più piccoli, con aree giochi e gonfiabili, né la zona food & relax, un luogo di condivisione e socializzazione dove gustare buon cibo, drink e vivere il festival in tutta tranquillità.

Una chiamata alla partecipazione

Gli organizzatori invitano singoli cittadini, associazioni, istituzioni e aziende a prendere parte al festival non solo come spettatori, ma come protagonisti. Le forme di collaborazione possono essere molteplici: dalla presenza attiva come partner a un semplice gesto simbolico di sostegno.

È possibile contribuire anche con una donazione liberale – da effettuarsi entro il 20 giugno – per sostenere i costi organizzativi. I fondi raccolti serviranno a garantire l’accessibilità gratuita all’evento e la qualità delle proposte culturali.

Come donare:

IBAN: IT85J0623013901000040805206

Intestato a: L.E.D. LIBERTÀ E DIRITTI – ARCIGAY LIVORNO

Causale: Donazione Liberale Arcigay Livorno – Piombino Rainbow

Contatti: piombinorainbow@gmail.com | 333 6404443