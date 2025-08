Livorno – Effetto Venezia 2025 torna a illuminare il quartiere Venezia di Livorno, rinnovando la propria missione di diffondere cultura, arte e inclusione sociale. Il tema scelto per questa edizione, “Creativa. Quello che le donne ci dicono”, pone al centro la creatività, la sensibilità e la forza dell’universo femminile, promuovendo messaggi di uguaglianza e contrasto alla violenza di genere. Gli eventi, tutti a ingresso gratuito, animeranno la città con concerti, spettacoli, incontri culturali e laboratori, rendendo questa manifestazione un vero punto di riferimento per la valorizzazione del talento e dell’impegno delle donne.

I principali appuntamenti di Effetto Venezia 2025 a Livorno

Musica, spettacolo e testimonianze in Piazza del Luogo Pio

Ore 21.00 : Concerto di Eugenio Finardi dedicato al mondo femminile, un viaggio emozionante tra canzoni e storie che celebrano la forza delle donne.

: Concerto di dedicato al mondo femminile, un viaggio emozionante tra canzoni e storie che celebrano la forza delle donne. Ore 21.00 : Lezione di danza con il celebre Raffaele Paganini , aperta agli allievi delle scuole di danza di Livorno.

: Lezione di danza con il celebre , aperta agli allievi delle scuole di danza di Livorno. Ore 21.30: Incontro pubblico con Gino Cecchettin (padre di Giulia Cecchettin e promotore della fondazione a lei dedicata), la direttrice artistica Grazia Di Michele e il sindaco Luca Salvetti; focus su inclusione e lotta contro la violenza di genere.

Concerti e tributi alle grandi donne della musica

Ore 22.00 – Piazza dei Domenicani : Esibizione del trio toscano I Marilyn .

: Esibizione del trio toscano . Ore 22.00 – Scali delle Barchette : Concerto dei NAYS – “Le donne della musica popolare”, omaggio a grandi artiste come Rosa Balistreri e Caterina Bueno .

: Concerto dei – “Le donne della musica popolare”, omaggio a grandi artiste come e . Ore 22.00 – Piazzetta dei Pescatori: Performance di Irene Di Brino e Jole Canelli, finaliste del prestigioso Premio Bianca D’Aponte.

Letteratura e teatro: donne protagoniste

Ore 21.00 – Piazzetta dei Pescatori : Pat Villa presenta il libro “Un palloncino al polso – Un attimo prima”, con letture affidate a Chiara Marchetti e Martina Parigi .

: presenta il libro “Un palloncino al polso – Un attimo prima”, con letture affidate a e . Teatro Vertigo: Spettacolo “Donne di teatri” della compagnia Vertigo Teatro, dedicato a quattro figure femminili livornesi di rilievo nazionale: Celeste Coltellini, Carolina Internari, Palmira Orso e Tina Andrei.

Cultura popolare e memoria storica

Ore 20.30 – Via del Forte San Pietro 32 : Canti e balli del dopoguerra con Mario Botteghi e Fernanda Ognissanti , incentrati sul ruolo delle donne nella rinascita della società civile italiana.

: Canti e balli del dopoguerra con e , incentrati sul ruolo delle donne nella rinascita della società civile italiana. Ore 22.00 – Piazza dei Legnami: Progetto “Tarantucore” – canti e danze popolari del sud Italia.

Arte, solidarietà e servizi per tutti

Piazza del Luogo Pio : Performance di Body Art a cura di Francesca Chialà sulle “Tele della Pace”, opere esposte al Museo della Città e dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne.

: Performance di Body Art a cura di sulle “Tele della Pace”, opere esposte al e dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne. Palazzo Huigens :

: Ore 21.00 : Presentazione del libro “ADA” di Alessio Traversi .

: Presentazione del libro “ADA” di . Ore 22.00: Proiezione docufilm “Un sogno di acqua e di fuoco” di Marco Bruciati

SI INVITA A VERIFICARE GLI APPUNTAMENTI SUL SITO UFFICIALE: Effetto Venezia (sito ufficiale)

EFFETTO VENEZIA: COME RAGGIUNGERE L’EVENTO

È in programma da mercoledì 30 luglio, fino a domenica 3 agosto, la 40^ edizione di Effetto Venezia (sito ufficiale). Il festival avrà un’appendice il giorno successivo, lunedì 4 agosto, con il concerto di Manu Chao in piazza del Luogo Pio.

Per quanto riguarda i trasporti, anche quest’anno, grazie a un accordo tra Amministrazione comunale e Autolinee Toscane, tutte le sere della manifestazione (escluso lunedì 4 agosto) il servizio bus cittadino delle linee notturne 21 e 22 è gratuito (ordinanza 5802/2025).

Sempre allo scopo di disincentivare l’uso dell’auto e facilitare gli spostamenti, anche per l’edizione 2025 di Effetto Venezia (lunedì 4 agosto compreso) è stato attivato, in collaborazione con Autolinee Toscane, il servizio totalmente gratuito di bus navetta andata e ritorno che collega il “parcheggio di scambio” del Modigliani Forum (Porta a Terra), oltre al parcheggio di via Masi dietro la Stazione ferroviaria, con le aree della manifestazione (capolinea in via della Cinta Esterna, all’ingresso del Forte S. Pietro). Sul sito di Autolinee Toscane è disponibile una pagina con gli orari dei bus navetta.

Attivo anche il servizio di trasporto gratuito Social Taxi per persone con disabilità e ridotta mobilità, progetto promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno.