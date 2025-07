SALDI ESTIVI IN TOSCANA 2025: OPPORTUNITÀ, TENDENZE E STRATEGIE DI SHOPPING

Toscana – Con il calore dell’estate, in Toscana si accende anche l’attesa per i saldi estivi che inizieranno ufficialmente domani, sabato 5 luglio. Quest’anno, secondo i dati di Confcommercio, il valore complessivo dei saldi si attesterà intorno ai 214,7 milioni di euro. Un leggero aumento della spesa media per famiglia, che passa da 202 a 203 euro rispetto allo scorso anno, evidenzia un cauto ottimismo tra consumatori e commercianti, con una spesa individuale stimata di 92 euro.

Nonostante l’incertezza economica, circa il 60% delle famiglie toscane parteciperà ai saldi. Confcommercio Grosseto ha lanciato un appello per sostenere il commercio locale, definendo lo shopping nei negozi della città come “un atto d’amore verso il proprio territorio”. Questo appello trova eco nelle parole di Marco Di Giacopo, coordinatore provinciale Assoterziario di Confesercenti, che sottolinea l’importanza del commercio di vicinato in un’era dominata dal crescente commercio online.

Le donne rappresentano la maggioranza degli acquirenti, e la spesa media per persona è prevista tra 100 e 218 euro. Tra gli articoli più ricercati ci sono calzature, abbigliamento estivo come t-shirt e costumi da bagno, e abbigliamento sportivo. In media, i consumatori prevedono di acquistare quasi quattro articoli ciascuno.

Il comportamento d’acquisto sarà multicanale: il 61% dei consumatori intende fare acquisti sia online che nei negozi fisici, con i giovani che mostrano una maggiore propensione per gli acquisti online (69%). Tuttavia, il negozio tradizionale mantiene la sua rilevanza, con il 32% dei clienti che preferisce acquistare esclusivamente in negozio, contro un 7% che opterà per l’online.

Per quanto riguarda le regole dei saldi, i commercianti hanno discrezionalità sui cambi, salvo in caso di prodotti difettosi, e sono obbligati ad accettare pagamenti con carte di credito. È necessario esporre chiaramente il prezzo originale e lo sconto applicato. La stagione dei saldi, stabilita dalla Giunta regionale, si concluderà il 30 agosto 2025, offrendo un’ampia finestra per approfittare delle offerte.

Questi saldi rappresentano non solo un’opportunità per rinnovare il guardaroba, ma anche un momento cruciale per il sostegno e la valorizzazione del commercio locale, invitando i consumatori a fare acquisti consapevoli e vantaggiosi in questo periodo di vendite scontate.