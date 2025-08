Grosseto – Le celebrazioni patronali di San Lorenzo si svolgeranno venerdì 9 agosto e sabato 10 agosto 2025, con il nuovo vescovo Bernardino Giordano che presiederà per la prima volta gli eventi, a poco più di quattro mesi dal suo arrivo in Maremma.

L’intervento di presentazione del Vescovo Bernardino Giordano

Feste Laurenziane a Grosseto: un evento da non perdere

Le Feste Laurenziane costituiscono uno dei momenti più sentiti dalla comunità grossetana: due giorni in cui spiritualità, storia e partecipazione popolare si intrecciano, coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadini.

Quest’anno, Grosseto celebra le sue tradizioni con un fervore che unisce tutti i cittadini. È un momento imperdibile per scoprire la bellezza della città e delle sue usanze.

Il cuore delle celebrazioni: la processione

Sabato 9 agosto, alle ore 21, il centro storico si anima con la suggestiva processione della statua di San Lorenzo su carro tradizionale trainato da due buoi maremmani di proprietà di Loriano Bargagli e guidati da Marco Stefanucci. Ad aprire il corteo, i butteri a cavallo coordinati da Marco Guerri, accompagnati dalla Filarmonica Città di Grosseto.

Il percorso attraversa piazza Dante, via Ricasoli, Porta Vecchia, via Tripoli, Corso Carducci, con ritorno in piazza Duomo, dove il vescovo impartisce la benedizione con la reliquia del martire San Lorenzo.

Eventi religiosi: Pontificale e cero votivo

Il Pontificale solenne sarà celebrato sabato 10 agosto alle 18.30 in Cattedrale, presieduto da mons. Bernardino Giordano. Nel corso della celebrazione il sindaco Vivarelli Colonna offrirà il cero votivo, realizzato a mano dalle monache carmelitane del Cerreto e donato dalla Pro Loco. La liturgia sarà accompagnata dalla Corale Puccini, il coro della Cattedrale e la corale diocesana Gaudete, diretti da Luca Bernazzani; all’organo: Alessandro Mersi.

Musica e riconoscimenti

La sera del 10 agosto dalle 21.15 in Piazza Dante si terrà il Concerto di San Lorenzo dell’Orchestra Città di Grosseto, con direzione di Giancarlo De Lorenzo e voce solista Clarissa Vichi. Alle 22.30 sarà consegnato il Grifone d’Oro 2024 al riconoscimento più prestigioso della città.

Solidarietà dal 2 agosto

Sabato 2 agosto si svolgerà la XI edizione della “Raccolta di San Lorenzo”, iniziativa promossa dalla Diocesi in collaborazione con la Caritas: nei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia si raccoglieranno generi alimentari per famiglie in difficoltà.

Le Feste Laurenziane 2025 si apprestano a confermarsi come momento identitario di Grosseto, dove fede, tradizione e partecipazione si fondono in un racconto condiviso. Anche quest’anno, la comunità si ritrova attorno al proprio patrono, con il nuovo vescovo che, pur da pochi mesi, è già parte viva del cuore della città.

In questo contesto, Grosseto si rivela un esempio di comunità viva e partecipe.

Le Feste Laurenziane rappresentano un’opportunità per far conoscere a tutti l’importanza della città Grosseto, non solo per il suo patrimonio culturale, ma anche per la sua comunità religiosa, vibrante e accogliente.

Ulteriori informazioni sul calendario degli appuntamenti possono essere ottenute sul sito della Diocesi:

https://www.diocesidigrosseto.it/blog/68606/

Grosseto è un luogo ricco di storia e tradizione, e le Feste Laurenziane ne sono una dimostrazione tangibile. Partecipare a questi eventi religiosi significa non solo celebrare, ma anche far parte di una comunità unita, che si impegna per un futuro migliore, in cui la fede, la cultura e la solidarietà siano sempre al centro del vissuto di tutti i residenti.

La città di Grosseto, attraverso le sue tradizioni, sia civili che religiose, invita tutti, turisti e residenti, a scoprire la sua essenza unica di capoluogo della maremma Toscana. Quella di una cittadina a misura d’uomo il cui caratteristico centro storico è racchiuso da una cinta esagonale di mura medicee, perfettamente conservate. La città non manca di punti d’interesse: da vedere la bella Cattedrale gotica di San Lorenzo, le mura e le fortezze, il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma e la vicina Area Archeologica di Roselle.