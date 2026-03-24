Follonica (GR) – L’Associazione Culturale APS, Centro Studi per la Ricerca e l’Educazione Psicosomatica KORE, organizza la conferenza “Nutrimento e assimilazione”: sarà offerta una lettura ecobiopsicologica” dell’argomento, a cura della dott.ssa Debora Ciampolini Psicologa – Psicoterapeuta e laureata in Neuroscienze.

Possiamo definire la funzione alimentare un archetipo, cioè un processo grazie al quale si introiettano parti del mondo esterno, si fanno proprie, si trasformano, creando le strutture interne per poter vivere.

Cosa studia l’Ecobiopsicologia

L’Ecobiopsicologia studia in termini di totalità l’area del disagio connettendo, attraverso le reti analogiche, gli aspetti esistenti e personali di un individuo in un tutto sincronico, espressione dell’attività del Sè psicosomatico.

“Obiettivo dei nostri interventi è sempre quello di promuovere una maggiore consapevolezza della persona affinché si realizzi Armonia al proprio interno e nelle proprie relazioni.

Nutrimento ed assimilazione con la dottoressa Ciampolini

L’evento, realizzato con il Patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Follonica, si terrà sabato 28 marzo 2026 alle ore 16,30, presso

la Sala Tirreno, Via Bicocchi 53 in Follonica.

Ingresso libero e gratuito.

Per ulteriori informazioni: https://www.psicosomaticakore.it/