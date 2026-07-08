Piombino (LI) – L’Associazione culturale senza scopo di lucro Ad Origines prosegue il proprio impegno nella promozione della cultura e nella valorizzazione del territorio con un ricco calendario di appuntamenti estivi. Gli incontri si svolgeranno dal 7 luglio al 2 settembre 2026, prevalentemente nel giardino della sede dell’associazione, in località Falcone 21, a Piombino, con alcune iniziative ospitate in collaborazione con altre realtà del territorio.

In linea con la missione statutaria dell’associazione, gli argomenti trattati spazieranno dall’archeologia alla natura, dalla scrittura alla fotografia, dall’erboristeria ai benefici del canto, dall’apicoltura naturale fino alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale. Il programma comprende 14 appuntamenti complessivi, tra incontri organizzati nella sede dell’associazione e iniziative realizzate in collaborazione con l’Associazione Astrofili di Piombino e il Comitato Cultura e Territorio da Baratti al Cornia.

Tutto questo è stato possibile grazie non solo all’impegno del direttivo, formato da Cinzia Murolo, archeologa e già curatrice del Museo archeologico di Piombino, Sabina Manetti, cantante e docente di canto, e Diego Luci, grafico e scrittore, ma anche al coinvolgimento di studiosi, ricercatori, soci e collaboratori esterni che hanno creduto nel valore delle attività proposte.

«Non è facile dover contare solo sulle proprie forze, in un territorio dove il tessuto associativo è ampio e consolidato, e dove le diverse realtà sono fortemente presenti e spesso si trovano a competere per risorse, partecipazione e visibilità – racconta Cinzia Murolo, presidente dell’associazione» .

«Tuttavia, sin dal nostro esordio abbiamo cercato di fare rete: lo abbiamo fatto, per esempio, con la Festa del Miele, che si è svolta lo scorso settembre al Parco di Punta Falcone ed è stata organizzata insieme ad altre quattro associazioni, oppure con i tour esperienziali su Baratti, realizzati grazie al coinvolgimento del Centro Guide Costa Etrusca. Sono esperienze che hanno riscosso un bel successo e che ci hanno spinto a perseverare in questo impegno, per la conoscenza e il benessere della nostra comunità».

Gli incontri saranno aperti anche ai non soci, con ingresso libero e prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti, per ragioni organizzative.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Cinzia al numero 320 3823868.

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L’ESTATE CON AD ORIGINES 2026

Incontri culturali a ingresso libero con prenotazione fino ad esaurimento posti

Data Ora Appuntamento Luogo 4 luglio 21.15 L’Estate con Ad Origines – Serata conviviale riservata ai Soci dell’Associazione CasaFalcone21, Piombino 7 luglio 21.15 Musica: radici e benefici. Il mio percorso di guarigione attraverso la musica – Con Sabina Manetti, cantante e insegnante di canto, in dialogo con Cinzia Murolo CasaFalcone21, Piombino 8 luglio 21.30 Il Club Mediterranée a Baratti – A cura di Diego Luci, in collaborazione con il Comitato Cultura e Territorio da Baratti al Cornia; introduce Massimiliano Talò La Cittadella di Piombino 13 luglio 21.15 Dalla crisalide al volo. La straordinaria vita delle farfalle – A cura di Ennio Colli, esperto di entomologia, in dialogo con Riccardo Banchi CasaFalcone21, Piombino 20 luglio 21.15 Dalla pozza d’acqua allo stagno artificiale: un mondo di biodiversità – A cura di Riccardo Banchi, esperto di erpetologia, in dialogo con Silvia Ghignoli CasaFalcone21, Piombino 27 luglio 21.15 Le piante degli Dei. Dagli Etruschi alla fitoterapia moderna – A cura di Fiorenza Mascione, erborista e ricercatrice, in dialogo con Cinzia Murolo CasaFalcone21, Piombino 3 agosto 21.15 Creare immagini. Vizi e virtù dell’intelligenza artificiale – A cura di Diego Luci, grafico e fotografo, in dialogo con Massimiliano Talò CasaFalcone21, Piombino 7 agosto 21.30 San Quirico e San Giustiniano sul promontorio di Piombino – A cura di Diego Luci, in collaborazione con il Comitato Cultura e Territorio da Baratti al Cornia; introduce Massimiliano Talò Scuola Norma Parenti, Populonia Stazione 11 agosto 21.15 Memorie: quando l’immagine si fa documento – A cura di Andrea Cesarini, fotografo, in dialogo con Diego Luci CasaFalcone21, Piombino 14 agosto 21.15 Il Falcone in concerto. La natura in quattro atti – Proiezione del video di Diego Luci; foto di Giulio Cianchini, Claudio Gennai, Milco Tonin, Diego Luci, Riccardo Banchi. Colonna sonora originale di Francesco Landucci, voce live su canti originali di Sabina Manetti, letture di Cinzia Murolo CasaFalcone21, Piombino 21 agosto 21.30 Nobildonne di Populonia: una storia di diritti e doveri nell’Etruria antica – A cura di Cinzia Murolo, archeologa, in collaborazione con il Comitato Cultura e Territorio da Baratti al Cornia; introduce Massimiliano Talò Scuola Norma Parenti, Populonia Stazione 24 agosto 21.15 Dal segno alla scrittura, dalla tecnica al benessere interiore – A cura di Cristina Quochi, insegnante e scrittrice, in dialogo con Cinzia Murolo CasaFalcone21, Piombino 28 agosto 21.15 Sotto il cielo degli Etruschi – A cura di Cinzia Murolo, archeologa, in dialogo con Paolo Volpini, in collaborazione con l’Associazione Astrofili Piombino Osservatorio Astronomico, Punta Falcone 2 settembre 21.15 Imparare dalle api: un approccio naturale all’apicoltura – A cura di Marco Mantovani, apicoltore e scrittore, in dialogo con Cinzia Murolo CasaFalcone21, Piombino

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Intestato a: ASS. RICREATIVA CULTURALE “Ad Origines”

Ragione sociale: ASS. RICREATIVA CULTURALE

Filiale: Piombino

Causale: quota associativa 2026, pari a 10,00 euro, oppure donazione.