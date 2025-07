Grosseto – Il Presidente della Pro Loco di Grosseto Andrea Bornorini e il Consiglio hanno presentato il ricco cartellone di eventi per il mese di luglio 2025, con spettacoli musicali, incontri culturali e iniziative solidali.

La Pro Loco di Grosseto è un’organizzazione che si dedica alla promozione del territorio e delle sue tradizioni. Con eventi come quelli di luglio, si cerca non solo di intrattenere, ma anche di educare e sensibilizzare la comunità su temi importanti.

Dopo il successo della cover band di Vasco Rossi del 5 luglio scorso, vediamo insieme i i prossimi appuntamenti:

Questi eventi non sono solo occasioni di divertimento, ma rappresentano anche un’opportunità per conoscere artisti locali e rafforzare i legami all’interno della comunità. La partecipazione della popolazione è fondamentale per il successo delle iniziative.

8 luglio – ore 21:15

Canta che ti… pasta

Uno spettacolo originale che, partendo dalla colazione, attraversa le fasi della giornata fino alla cena… passando per l’esaurimento. Un racconto ironico e musicale sulla vita quotidiana femminile, con Dominga Tammone, Laura Ormezzano, Simona Salvatore e Paola Terenzi. Questo spettacolo non solo intrattiene, ma offre anche spunti di riflessione su molte delle sfide che le donne affrontano ogni giorno, rendendo visibile un tema spesso trascurato.

11 luglio – ore 21:15

Uno, Nessuno e Centomila

Un viaggio teatrale e filosofico a cura di Giacomo Moscato, per riflettere sull’identità e sul cambiamento, ispirato a Pirandello. Questa rappresentazione invita il pubblico a confrontarsi con la propria identità, un tema universale che trova eco in ogni cultura e periodo storico.

12 luglio – ore 21:15

Tributo Pink Floyd

I Crazy Floyd propongono i grandi classici della storica band britannica, incluso l’intero “Dark Side of the Moon”, con arrangiamenti spettacolari e strumenti vintage. Questo tributo non è solo un concerto, ma una vera e propria esperienza sensoriale, che trasporta il pubblico in un viaggio musicale unico.

15 luglio – ore 21:15

Le chitarre da ripostiglio

Il duo Giacomelli-Pirozzi porta in scena uno spettacolo musicale tra ironia, narrazione e canzoni italiane d’autore, da Conte a Celentano. Questo spettacolo celebra la ricchezza della musica italiana, invitando il pubblico a riscoprire e apprezzare artisti che hanno segnato la storia della canzone.

17 luglio – ore 21:00

Presentazione del libro L’ingrato. Novella di Maremma

Dialogo con Sacha Naspini e Valentina Santini presso la Libreria Mondadori del centro storico. Questo incontro offre l’opportunità di esplorare la letteratura maremana e il suo legame profondo con il territorio, contribuendo a una maggiore valorizzazione delle nostre radici culturali.

18 luglio – ore 18:30

Presentazione del libro Un ponte tra esistenze

La psicologa Federica Finocchi dialoga con Anna Paola Pecci, medico palliativista, in un incontro sul significato della cura e dell’accompagnamento. Questo evento è fondamentale per sensibilizzare la comunità su tematiche legate alla salute mentale e alla cura, promuovendo una cultura di supporto e solidarietà.

19 luglio – dalle ore 18:00

Semi di Baobab – Terza edizione

Una giornata dedicata alla solidarietà internazionale con Amici di Zanzibar e Il Mondo ODV, mostra-mercato, talk, musica, giochi e performance artistiche. Questo evento rappresenta un’importante occasione per promuovere la solidarietà e il sostegno a progetti di sviluppo internazionale, coinvolgendo attivamente la comunità.

24 luglio – ore 21:15

Una donna da sognare

Un omaggio a Patty Pravo e alla forza femminile, con Katia Nani e la direzione musicale di Simone Salvatore. Questo spettacolo non solo celebra l’arte musicale, ma rappresenta anche un forte messaggio di empowerment per tutte le donne.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per celebrare la cultura, la musica e l’identità maremmana.

La partecipazione a questi eventi è un modo per connettersi con la cultura locale, sostenere gli artisti emergenti e rafforzare l’identità della comunità.

Non perdere l’occasione di vivere momenti unici e indimenticabili. Segna queste date sul tuo calendario e preparati a essere coinvolto in un’estate ricca di cultura, musica e solidarietà!