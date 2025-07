Firenze – Autolinee Toscane ha lanciato un nuovo e urgente appello per mettere in guardia i viaggiatori dalla crescente piaga delle truffe sui biglietti falsi che si stanno diffondendo rapidamente attraverso i social media. L’azienda di trasporti pubblici invita tutti gli utenti a utilizzare esclusivamente i canali ufficiali per l’acquisto di biglietti e abbonamenti, sottolineando i rischi di queste attività fraudolente.

Come Riconoscere le Truffe nei Biglietti Online

Nonostante un avvertimento precedente emesso il 22 maggio 2025, continuano a emergere segnalazioni di frodi sofisticate e ben organizzate. Queste operazioni ingannevoli spesso promettono tessere in edizione limitata a prezzi insolitamente bassi, offrendo la possibilità di viaggiare a costi ridotti, sia nelle città toscane che in tutta la regione. I truffatori utilizzano immagini fittizie e fotomontaggi di biglietti e abbonamenti, accompagnati da recensioni fittizie di utenti apparentemente soddisfatti.

Autolinee Toscane avverte che tali promozioni sono completamente false e progettate per ingannare i consumatori ignari. L’azienda esorta a evitare di cliccare su link sospetti e a proteggere i propri dati personali da possibili furti. Nei casi già denunciati, le vittime si sono trovate a pagare importi significativamente superiori a quelli pubblicizzati.

Per proteggere se stessi da queste truffe, Autolinee Toscane raccomanda vivamente di verificare sempre l’autenticità delle offerte e di utilizzare esclusivamente i canali ufficiali per l’acquisto di biglietti. Tra questi, il sito web ufficiale *www.at-bus.it* e l’app *AT Bus* garantiscono transazioni sicure e affidabili. Rimanere informati e vigilanti è il modo migliore per prevenire frodi e viaggiare in sicurezza.

Per ulteriori informazioni: www.at-bus.it