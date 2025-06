TRIONFO DI VIOLA GIRAUDO: UNA STELLA EMERGENTE NEL NUOTO IN ACQUE LIBERE

Piombino — La città di Piombino è stata teatro di una settimana avvincente di competizioni di nuoto in acque libere, culminata in un trionfo straordinario per la giovane promessa Viola Giraudo. Nel suggestivo scenario delle acque di Piazza Bovio, Giraudo, appartenente al Circolo Canottieri Napoli e classe 2007, ha lasciato un’impronta indelebile nel Campionato Italiano di Nuoto in Acque Libere, che si è svolto dall’1 al 5 giugno.

La giovane nuotatrice ha dominato le gare nella categoria cadette, conquistando l’oro nella prestigiosa competizione dei 10 km con un’impressionante crono di 2h02’03”9. Non solo, Giraudo ha mostrato la sua straordinaria tenacia anche nella classifica assoluta, dove ha ottenuto un argento. La sua determinazione è stata coronata da un secondo posto nella 5 km e un bronzo assoluto nella 2,5 km, dimostrando un talento poliedrico nelle sfide più ardue.

L’evento ha attirato oltre 150 atleti, con una significativa partecipazione di 86 uomini e 68 donne, sottolineando l’importanza crescente del nuoto in acque libere in Italia. Tra i protagonisti del Circolo Canottieri Napoli, anche Pasquale Angelo Giordano e Vincenzo Caso hanno brillato, conquistando rispettivamente il secondo e terzo posto nella classifica assoluta maschile.

Il Trofeo delle Regioni ha offerto un ulteriore spettacolo con la staffetta mista 4×1250 metri, dove la Campania ha consolidato il suo dominio totalizzando 120 punti. Il Veneto ha seguito al secondo posto con 97 punti, mentre la Liguria ha chiuso il podio con 89 punti.

Stefano Rubaudo, coordinatore tecnico del nuoto in acque libere, ha espresso profonda soddisfazione per il successo dell’evento, mettendo in evidenza il record di partecipazione con dodici regioni e trentacinque staffette in gara, un numero doppio rispetto alle precedenti edizioni. “È un successo veramente straordinario. Siamo estremamente contenti di come e quanto il movimento stia crescendo e prendendo piede”, ha affermato Rubaudo, evidenziando un futuro promettente per il nuoto in acque libere in Italia.