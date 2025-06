SFIDA ALLA LUDOPATIA: FINALE DEL PROGETTO “GIOCO SCACCIA GIOCO” A LIVORNO

Livorno – La Terrazza Mascagni si prepara a ospitare un evento di straordinaria importanza per la comunità livornese e per la lotta contro la ludopatia. Mercoledì 4 giugno, dalle 9:00 alle 12:00, prenderà vita il gran finale del progetto “Gioco Scaccia Gioco – gli scacchi e la dama contro la ludopatia”. Giunto alla sua decima edizione, questo programma pionieristico continua a riscuotere successo, grazie all’impegno instancabile dell’associazione Livorno Scacchi e del Circolo Damistico Livornese, supportati dal CRED del Comune di Livorno e inseriti nel piano regionale contro il gioco d’azzardo patologico.

Nato nel 2015 dall’idea visionaria del Maestro di Scacchi Andrea Raiano, il progetto punta a distogliere i giovani dal rischio della ludopatia attraverso l’insegnamento di scacchi e dama, offerti gratuitamente nelle scuole. Quest’anno, 13 classi di istituti primari e secondari di Livorno hanno partecipato con entusiasmo a laboratori tenuti da istruttori qualificati, come FSICONI Ennio Politi e Marco Ceccarini, e dal campione del mondo di dama Michele Borghetti.

Nonostante le sfide finanziarie che hanno ridotto il numero di classi coinvolte rispetto al passato, l’interesse per l’iniziativa non mostra segni di declino. Le scuole Tesei, Michelangelo, Niccolini Palli, Thouar e Bini sono tra quelle che hanno scelto di aderire, dimostrando una forte volontà di promuovere competenze cognitive e valori positivi.

La giornata conclusiva vedrà le quattro classi finaliste di scacchi e le quattro di dama sfidarsi in avvincenti tornei all’italiana, sotto l’occhio attento dell’arbitro internazionale Gianfranco Borghetti. Saranno presenti anche figure istituzionali come l’assessore del Comune di Livorno, Andrea Raspanti, a sottolineare l’importanza dell’evento.

Nonostante i numerosi successi, Livorno Scacchi continua a lottare senza una sede fissa, un ostacolo che non ha tuttavia attenuato la determinazione dei suoi membri. La premiazione dei vincitori sarà possibile grazie alla generosità dei supermercati Conad di via della Pieve e di Borgo San Jacopo.

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso il Circolo “A. Di Sorco” in Via San Jacopo in Acquaviva, garantendo che nulla possa fermare questa celebrazione di intelligenza e impegno sociale. Questa giornata rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per riflettere sulle straordinarie potenzialità di un progetto che ha dimostrato di essere un faro educativo e sociale.