LIVORNOSCIENZA 2025: UN TRIONFO DI INNOVAZIONE E CREATIVITÀ SCIENTIFICA

Livorno – Nella suggestiva cornice della Fortezza Vecchia di Livorno, il 9 maggio si terrà “LivornoScienza 2025”, un festival della scienza che promette di affascinare e ispirare. Ideato dal Liceo Statale “Francesco Cecioni”, l’evento celebra la sua ottava edizione, sottolineando il crescente impegno e dedizione della comunità educativa verso la divulgazione scientifica. Dalle 10 alle 16, il festival accoglierà studenti, docenti, scuole del territorio e famiglie, offrendo un incontro stimolante tra rigore scientifico e creatività.

L’organizzazione del festival vede la sinergia dei Dipartimenti di Matematica, Fisica e Scienze del Liceo Cecioni, guidati con passione dai professori Luca Bracci, Maria Fuschi e con il contributo essenziale della professoressa Paola Burani. Oltre trenta stand espositivi, curati dai talentuosi studenti del Cecioni e delle scuole secondarie di primo grado Micheli Bolognesi, Mazzini, Bartolena e Borsi, presenteranno esperimenti innovativi e scoperte scientifiche.

Il cuore del festival batte grazie agli studenti, protagonisti indiscussi dell’evento, che si metteranno in gioco come divulgatori, guide scientifiche e tecnici. Le Olimpiadi STEM rappresenteranno un momento clou, con una competizione a squadre dedicata alle classi seconde dell’indirizzo scientifico. A completare il programma, due avvincenti gare di robotica per gli studenti del biennio e del triennio, e eventi speciali come la rievocazione teatrale dell’esperimento rivoluzionario di Guglielmo Marconi e una spettacolare gara di razzi ad acqua.

Il festival si aprirà con i saluti del dirigente scolastico Rino Bucci e delle autorità istituzionali, ponendo l’accento sull’importanza della scuola come fucina di conoscenza e scoperta. “LivornoScienza 2025” non è solo un evento, ma un’opportunità unica per gli studenti di crescere culturalmente e personalmente, in un dialogo costante tra passato, presente e futuro della scienza.