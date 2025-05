LA DERIVA DELL’OCCIDENTE: INCONTRO CON FRANCO CARDINI A PIOMBINO

Piombino, 26 maggio 25 – Un’opportunità imperdibile attende gli appassionati di storia e cultura alla Biblioteca Civica Falesiana di Piombino. Lunedì 26 maggio alle ore 17.30, il rinomato storico Franco Cardini terrà un incontro culturale presso la sede di via Emanuele Appiani, 32. Questo, organizzato dal Comune di Piombino in collaborazione con l’associazione culturale onlus “Compagnia della Stella”, vedrà Cardini presentare il suo nuovo libro “La deriva dell’Occidente”, pubblicato dalla prestigiosa casa editrice Laterza.

Franco Cardini, una figura di spicco nel panorama accademico internazionale, è noto per le sue analisi profonde e illuminanti delle dinamiche storiche e culturali. Professore emerito presso l’Istituto di Scienze Umane e Sociali/SNS, Cardini ha collaborato con istituzioni di altissimo livello, tra cui l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi e la Harvard University. La sua presenza, spesso richiesta in programmi di divulgazione storica su RaiStoria, attesta la sua capacità di comunicare in modo coinvolgente e accessibile.

Nel suo saggio più recente, Cardini si addentra nell’esplorazione del concetto di “Occidente”, interrogandosi sulle sue evoluzioni e sul futuro in un mondo sempre più interconnesso e in rapida trasformazione geopolitica. Il libro offre un’analisi dettagliata delle nuove “modernità” emergenti in paesi come Giappone, Cina e India, e riflette sulle relazioni storiche e attuali tra Oriente e Occidente.

Considerata la limitata disponibilità di posti, si raccomanda vivamente di prenotare in anticipo per partecipare all’evento. Coloro che desiderano assicurarsi un posto possono contattare la biblioteca al numero 0565 226110 o inviare un’email all’indirizzo biblioteca@comune.piombino.li.it. Non perdete l’occasione di arricchire la vostra comprensione del mondo con le intuizioni di uno dei massimi esperti della disciplina.