VAL DI CORNIA: IL “GREEN” CHE STA DIVORANDO LA CAMPAGNA. 120 ETTARI DI PANNELLI ALLA STERPAIA?

Piombino (LI) – Fra Bocca di Cornia e Alturetta-Paduletto due cantieri fotovoltaici maxi-taglia rischiano di chiudere il corridoio verde fra il Parco costiero della Sterpaia e l’Oasi WWF Orti-Bottagone. Cittadini e imprese possono ancora depositare osservazioni fino al 20 giugno.

Due progetti colossali in fila indiana

Bocca di Cornia – 66 ha, 55,8 MW. Il cantiere gestito dalla controllata italiana del gruppo spagnolo Solarig (società veicolo Solar Energy Sette Srl) procede da marzo con tracker già infissi sul terreno (camacoes.it).

Il cantiere gestito dalla controllata italiana del gruppo spagnolo (società veicolo Solar Energy Sette Srl) procede da marzo con tracker già infissi sul terreno (camacoes.it). Alturetta-Paduletto – 54-56 ha, 32 MW. Il progetto “Piombino” presentato da Orta Energy 14 Srl è in istruttoria VIA nazionale; il Ministero indica il 20 giugno 2025 come termine ultimo per le osservazioni (va.mite.gov.it). Il comitato Terre di Val di Cornia invita però a inviare i contributi entro il 18 giugno tramite un modulo semplificato sul proprio sito (terredivaldicornia.it).

Se i due impianti verranno realizzati integralmente, oltre 120 ettari di suolo agricolo costiero passeranno in regime industriale nel giro di pochi mesi.

Un corridoio ecologico a rischio

Secondo la documentazione di progetto, l’area Alturetta-Paduletto dista circa 2 km dall’Oasi WWF Orti-Bottagone, sito ZPS/ZSC e Ramsar; a ovest, la fascia dunale e le pinete del Parco costiero della Sterpaia si trovano a poco più di 1,8 km in linea d’aria (va.mite.gov.it, parchivaldicornia.it). La concentrazione di strutture metalliche alte fino a 3 m potrebbe creare un “effetto barriera” per l’avifauna migratrice che già oggi utilizza la piana fluviale del Cornia come rotta di sosta – timore espresso, fra gli altri, da associazioni naturalistiche locali (dati non ancora valutati nel procedimento VIA, quindi da considerare come osservazioni preliminari).

L’“agrivoltaico” che convince poco

I fascicoli disponibili descrivono filari di tracker distanziati 5-6 m e pannelli sollevati da terra 1,5-2 m. In assenza di un piano agronomico vincolante – al momento non pubblicato per Alturetta – la nuova agricoltura di sottopannello resta sulla carta. Gli stessi consulenti di Solarig stimano che solo una quota ridotta delle superfici resterà realmente coltivabile (iltirreno.it).

Società “matrioska” e ondata di SPV

Dalle visure camerali risulterebbe l’esistenza di almeno una trentina di società chiamate “Orta Energy 1… 31 Srl”, tutte domiciliate allo stesso indirizzo milanese e attive nel codice ATECO 35.11 (produzione di energia elettrica) (icribis.com, dnb.com). Non è illegale, ma sembra che la frammentazione in Special Purpose Vehicles consenta di rimanere sotto soglie autorizzative più severe e di distribuire il rischio finanziario su più partite IVA.

Boom di richieste, ma la rete di Terna è ormai satura

Terna riporta 348-350 GW di domande di connessione rinnovabili al 31 dicembre 2024: quasi cinque volte il target nazionale al 2030 (70-80 GW) (terna.it, energiaitalia.news).

Il paradosso: mentre la pipeline nazionale tracima, in Val di Cornia si consumano terreni fertili invece di puntare sulle coperture industriali del porto di Piombino, e delle altre aree artigianali piene di capannoni, stimate informalmente in oltre 600.000 m² dai comitati locali.

Come può il cittadino partecipare al procedimento:

Cosa fare Dove Scadenza Invio osservazioni personalizzate (PEC o portale) Portale VIA MASE, pratica ID 10612 – Orta Energy 14 20/06/2025 (va.mite.gov.it) Modulo semplificato online (senza PEC) terredivaldicornia.it/osservazioni-al-ministero consigliato entro 18/06/2025 (terredivaldicornia.it)

Anche aziende agricole, agriturismi e associazioni di categoria possono presentare note tecniche su paesaggio, biodiversità, economia turistica e continuità agricola.

Ma quali sarebbero oggi le scelte di buonsenso che il business “green” ovviamente non contempla?

Priorità a tetti, capannoni e parcheggi : la Regione Toscana può attivare una procedura “fast-track” sui siti già impermeabilizzati, oggi sottoutilizzati.

: la Regione Toscana può attivare una procedura “fast-track” sui siti già impermeabilizzati, oggi sottoutilizzati. Piano delle Aree Idonee : finché non sarà approvato, comitati e amministrazioni chiedono una moratoria sui nuovi impianti a terra.

: finché non sarà approvato, comitati e amministrazioni chiedono una sui nuovi impianti a terra. Piani agronomici obbligatori e monitorati: resa agricola annuale certificata da enti terzi, con decadenza della concessione se i campi restano incolti.

Il rischio è enorme e nessuno ne parla. La transizione energetica non deve diventare una scorciatoia per la reindustrializzazione della costa a colpi di speculazioni immobiliari in un territorio che vede già molte proposte industriali che vanno dalla discarica al rigassificatore, dall’inceneritore a Metinvest.

Se Solarig e Orta Energy vogliono davvero coniugare energia pulita e paesaggio, serve trasparenza: piani agronomici pubblici, compensazioni ecologiche e dialogo vero con il territorio. Senza queste garanzie, la Val di Cornia rischia di passare dalle bonifiche promesse alla cementificazione hi-tech di ettari preziosi, con vantaggi economici concentrati altrove e costi ambientali tutti in loco.

Corriere Etrusco continuerà a seguire la vicenda, dando voce sia alle imprese sia a chi difende la campagna che, finora, ha reso unico questo tratto di Toscana, ma la domanda è d’obbligo:

Cosa stanno facendo realmente le amministrazioni comunali per difendere il territorio di Piombino e della Val di Cornia?