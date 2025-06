PIOMBINO: LE CONDIZIONI DELLE STRADE SCATENANO UN DIBATTITO ACCESO SUI SOCIAL

Piombino (LI) – Le strade di Piombino sono finite sotto i riflettori, provocando un acceso dibattito sui social media. Residenti e visitatori hanno espresso crescente preoccupazione per la sicurezza e l’immagine della città, segnalando in particolare lo stato della principale arteria di accesso dalla SS398 verso il porto. Buche e avvallamenti lungo questo tratto critico compromettono la fluidità del traffico, sollevando timori sulla sicurezza stradale.

Le piattaforme come Facebook pullulano di commenti di cittadini allarmati che denunciano la pericolosità delle condizioni stradali, particolarmente rischiose per ciclisti e motociclisti. La gestione delle infrastrutture locali è stata messa in discussione, con molte critiche rivolte all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Ferrari, e all’assessore ai lavori pubblici, Marco Vita. I cittadini richiedono interventi urgenti e risolutivi per affrontare una situazione che ritengono insostenibile.

Il malcontento non si limita al solo accesso al porto: diverse segnalazioni riguardano aree di degrado in varie zone di Piombino, comprese le vie del centro e i parchi pubblici. Buche, cassonetti traboccanti e vegetazione incolta sono tra le problematiche più frequentemente riportate.

Questo crescente coro di lamentele evidenzia una diffusa insoddisfazione tra la popolazione, che sollecita un’azione rapida e concreta da parte delle autorità locali per migliorare le infrastrutture e restituire decoro e sicurezza alla città. La pressione continua sui social rappresenta un chiaro segnale della necessità di interventi tempestivi ed efficaci.