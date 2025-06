PIOMBINO: IL NUOVO MAXI-POLO DI SNAM CONGELA L’ADDIO DEL RIGASSIFICATORE DAL PORTO

Piombino (LI) – Con la nascita di SET (Snam Energy Terminals) di fatto la FSRU Italis LNG entra in una banca dati aziendale concepita per restare decenni.

E mentre in Liguria non parte neppure il primo scavo, l’Autorità per l’energia (ARERA) avvisa: spostarla «non conviene» – tradotto, non si farà. Ma la domanda vera è la seguente: chi pagherà il prezzo di un impianto “temporaneo” destinato a diventare permanente? I piombinesi? E cosa riceveranno realmente in cambio visto lo stato di strade, infrastrutture e servizi, specie sanitari

– Ma cosa è Snam Energy Terminals?

Il 27 maggio Snam ha annunciato il re-branding di FSRU Italia: la controllata che gestisce la nostra Golar Tundra si chiama ora Snam Energy Terminals (SET) e incamera tutti gli asset GNL del gruppo – Piombino, Ravenna, Panigaglia e le partecipazioni del 49 % in OLT Livorno e del 30 % in Adriatic LNGShipping Italy. In altre parole:

un’unica cabina di regia;

contabilità accentrata;

investimenti e ammortamenti spalmati su un orizzonte pluridecennale (gli altri terminal hanno scadenze 2042-47).

Morale: chi pensa che un tassello (Piombino) possa essere sfilato nel 2026 senza stravolgere l’equilibrio del pacchetto dovrà ricredersi.

– E Vado ligure? Il sito ligure è fermo ai titoli di giornale.

Nel 2023 Governo e Commissario Giani promisero: «Tra tre anni la nave salpa per Vado Ligure». Oggi:

non esiste Via, né dragaggi approvati;

Regione Liguria ha richiesto “integrazioni” e un nuovo Commissario straordinarioGreen Report;

l’Autorità ARERA ha sospeso l’iter definendolo «diseconomico» Shipping Italy;

Shipping Italy; Il Post sintetizza: “Spostarla costerebbe troppo”Il Post.

Con meno di tredici mesi utili, parlare di trasloco è ormai retorica.

– Ravenna parte, Piombino serve a Snam.

Snam sta invece per accendere la seconda FSRU al largo di Ravenna (maggio 2025)LNG Prime, portando la capacità complessiva della rete a 28 miliardi di m³ l’anno – la terza in Europa. Ma gli stessi operatori spiegano che «nei picchi invernali serve tutta la flotta», Piombino inclusa, per alimentare i nuovi contratti USA-AlgeriaFacebook Shipping Italy.

– I precedenti: in Italia il “temporaneo” diventa eterno

OLT Livorno, nato “per dieci anni”, ora ha slot allocati fino al 2042. LinkedIn.

Adriatic LNG ha proroga tecnica fino al 2047.

Nulla fa pensare che Piombino farà eccezione.

– Cosa significa per la città

Scadenza 2026 ormai improbabile. Ristori non più rinviabili: seconda viabilità alternativa alla SS 398 “via Val di Cornia” (unico accesso oggi logorato dalle buche);

(unico accesso oggi logorato dalle buche); fondo per immobili svalutati e attività penalizzate;

manutenzione urgente della stessa SS 398. “Affitto” mancato: un inquilino sgradito che non paga né canone né danni.

– Conclusione (scomoda)



Il riassetto in SET non è un dettaglio di marketing: è la saldatura definitiva di Piombino alla strategia GNL nazionale. Se politica e istituzioni non imporranno subito le opere di sicurezza e un calendario di dismissione credibile, la FSRU resterà ben oltre il 2026. Anzi, a leggere i segnali, l’orologio è già stato silenziosamente ri-tarato al 2046.

CorriereEtrusco.it continuerà a monitorare ogni passaggio di questa vicenda, con una domanda però semplice e tranciante: chi pagherà il prezzo di un impianto “temporaneo” destinato a diventare permanente?