LIVORNO: MANFESTAZIONE PER I 211 ANNI DI DEDIZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Livorno – Un importante traguardo è stato raggiunto il 5 giugno alla caserma “Gen. Amico” di Livorno dove si è celebrato il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Questa solenne cerimonia ha riunito figure di spicco delle autorità civili e militari, familiari delle vittime del dovere, rappresentanti in servizio e in congedo dell’Arma, oltre a una delegazione di giovani studenti dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Carducci”, simbolo della continuità generazionale dell’impegno civile.

L’evento è iniziato con un momento di riflessione e rispetto: la deposizione di una corona al monumento ai caduti, cui hanno partecipato il Generale di Brigata Gianluca Feroce e il Colonnello Piercarmine Sica. La cerimonia si è poi arricchita di un momento di grande suggestione, con lo schieramento di un reparto in armi e l’accompagnamento musicale della fanfara dell’Accademia Navale di Livorno.

Nel corso della giornata, è stato presentato un bilancio dettagliato delle operazioni condotte dall’Arma nella provincia di Livorno nell’ultimo anno. Le centrali operative hanno saputo gestire efficacemente circa 28.000 chiamate, con oltre 300 interventi nel delicato ambito del “codice rosso”, sottolineando un costante impegno nella protezione delle vittime di violenza. Con 20.000 servizi esterni, le forze dell’ordine hanno identificato 81.000 persone e controllato 40.000 veicoli, mostrando un presidio territoriale capillare. L’attività ha portato a quasi 500 arresti e al trattamento di oltre 2.500 denunce.

La lotta contro la violenza di genere ha rappresentato una priorità, con 46 arresti e 157 denunce, sostenuti dalla creazione di spazi protetti per le vittime grazie alla collaborazione con Soroptimist International Italia. Tra le operazioni di polizia giudiziaria più rilevanti, l’operazione “Mexal” contro il traffico di droga ha portato a 15 arresti, mentre l’operazione “Drago” ha sventato un assalto a portavalori con 11 arresti. Inoltre, sono stati arrestati 277 individui per furto e 29 per rapine, a testimonianza dell’efficacia delle operazioni condotte.

L’Arma ha anche intensificato le attività di sensibilizzazione e prevenzione, con 334 denunce per truffe e numerosi incontri organizzati per promuovere la cultura della legalità, con un focus su tematiche come il cyberbullismo e l’abuso di sostanze.

La cerimonia si è conclusa con la consegna di riconoscimenti a 20 militari per il loro eccellente servizio sia in Italia che all’estero, sottolineando l’importanza delle missioni di pace della 2^ Brigata Mobile. Il Generale di Brigata Gianluca Feroce ha espresso gratitudine per il costante impegno dimostrato dai Carabinieri nel garantire sicurezza e supporto alla comunità.

Il 211° anniversario dell’Arma dei Carabinieri non è solo una celebrazione storica, ma un tributo al quotidiano sacrificio e alla dedizione nel proteggere e servire la comunità.