Da Grosseto a Capalbio cresce l’allarme per lo stato critico delle infrastrutture viarie, e la Cgil lancia un appello pressante per l’adeguamento della strada statale Aurelia, un’arteria vitale per l’economia e la sicurezza del territorio. Monica Pagni, segretaria della Cgil di Grosseto, ha espresso pieno sostegno al dossier recentemente pubblicato da Confindustria, che evidenzia le problematiche irrisolte e il preoccupante immobilismo che affligge la regione.

Il dossier di Confindustria mette in luce un ritardo pluridecennale nella realizzazione del corridoio tirrenico, una questione urgente che la Cgil e altre associazioni di categoria denunciano da tempo. Secondo Pagni, nonostante le promesse governative di avviare i lavori di adeguamento del tratto da Capalbio a Grosseto entro il 2025, l’assenza di progressi concreti continua a penalizzare il tessuto produttivo locale e a mettere a rischio la sicurezza degli utenti della strada.

L’ordine del giorno proposto dall’onorevole Marco Simiani, che richiedeva l’assegnazione di un miliardo e mezzo di euro per l’adeguamento dell’Aurelia, è stato recentemente respinto durante l’approvazione del decreto infrastrutture 73/2005. Pagni ha criticato la politizzazione della questione, sottolineando la necessità di mantenere l’attenzione sugli interessi del territorio piuttosto che su logiche partitiche.

Deve Ripartire il Comitato per l’Aurelia

La Cgil propone la riattivazione del comitato “Grosseto Sì, va avanti!”, storico promotore dello sviluppo economico della Maremma, per coordinare una mobilitazione concreta. L’appello è rivolto alla Camera di Commercio, alla Provincia, alle istituzioni locali e ai parlamentari del territorio per discutere azioni strategiche, inclusa la possibilità di un rallentamento controllato del traffico sull’Aurelia, come forma di protesta e sensibilizzazione.

Monica Pagni ha ribadito l’urgente necessità di un intervento coordinato e ha proposto di convocare una riunione del comitato prima della pausa estiva di agosto, per pianificare le prossime iniziative e garantire che le esigenze del territorio trovino ascolto e soluzioni concrete.