GROSSETO: ALLARME ROSSO PER LA CARENZA DEI VIGILI DEL FUOCO QUESTA ESTATE

Grosseto – In un contesto critico come quello della stagione estiva, la stazione dei Vigili del Fuoco di Grosseto si trova a fronteggiare una seria emergenza interna: la carenza di personale. Con una forza operativa attuale di 210 vigili, rispetto ai 250 necessari per un funzionamento ottimale, la città si trova a dover affrontare un deficit del 20% nell’organico. Questa mancanza rischia di compromettere seriamente la capacità di risposta alle emergenze.

Il periodo estivo rappresenta una sfida particolare per Grosseto, caratterizzato da un aumento degli incidenti e degli incendi, spesso esacerbati dall’afflusso turistico. La carenza di personale potrebbe ostacolare l’efficace gestione di presidi cruciali, quali quelli di Isola del Giglio, Ansedonia e Follonica, aree particolarmente vulnerabili durante questi mesi.

La situazione è ulteriormente appesantita dai numerosi pensionamenti recenti, senza che siano previsti nuovi arrivi prima del prossimo autunno. In questo scenario preoccupante, i coordinamenti e le federazioni locali dei vigili del fuoco, insieme a una coalizione di sindacati, tra cui Cgil Funzione Pubblica, Fns Cisl, Uil Pubblica Amministrazione, Usb e Conapo, hanno avanzato una richiesta urgente al Ministero dell’Interno. L’appello è chiaro e diretto: occorre l’invio immediato di personale aggiuntivo per garantire un servizio di soccorso tempestivo ed efficace durante i cruciali mesi estivi.

La risoluzione di questa crisi non è solo una questione di numeri, ma di sicurezza pubblica, una priorità che non può essere trascurata. La risposta a questa chiamata di emergenza determinerà la capacità di Grosseto di affrontare la stagione estiva con la protezione e la sicurezza che i suoi cittadini e visitatori meritano.