CIVICA CAMPIGLIA: SUI RIFIUTI SEI NON RISPONDE, E IL COMUNE DORME

Purtroppo sono innumerevoli e protratte da mesi, soprattutto dopo il periodo delle festività natalizie, le segnalazioni di cittadini che comprovano, con foto, lo scarso numero di ritiri o di cassonetti che degenerano nell’abbandono di rifiuti al di fuori dei cassonetti stracolmi ad esempio in Via Petrarca, Viale del Popolo o Via dei Molini.

SEI non ha però risposto in modo soddisfacente alle lamentele e segnalazioni dei cittadini, disservizi che producono oltre che un danno erariale al Comune, quindi sui cittadini, un grave danno “ecologico” poiché quando viene richiesto l’intervento esterno, pagato a parte, della Cooperativa Nuova Giovanile questa provvede alla rimozione di tutto quello che è fuori dai cassonetti ma non può provvedere alla “differenziata” non conoscendo il contenuto dei sacchetti.

Abbiamo chiesto al Sindaco e agli Assessori responsabili che provvedano a sollecitare SEI sulla rapida soluzione delle problematiche segnalate dai cittadini e che riferiscano quali soluzioni SEI abbia proposto e con che tempistiche e modalità.

Via Petrarca sembra sia già stata oggetto di sopralluogo come da noi richiesto…ma i risultati non ci vengono detti e le soluzioni, ad ora, se ce ne sono, non hanno portato a nulla.

Viale del Popolo e Via dei Molini ci è stato risposto che non sono state segnalate dai cittadini, siamo un po’ delusi perchè chi si è fortemente lamentato ci aveva assicurato di averlo fatto.

A SEI risulta che da gennaio 2025 a metà aprile solo il 15% delle volte non sono stati rispettati gli svuotamenti e solo per veicoli parcheggiati in prossimità dei cassonetti che ne impedivano l’accesso.