BUS: AUTOLINEE TOSCANE IN COSTA DEGLI ETRUSCHI PRESENTA NUOVI COLLEGAMENTI

Autolinee Toscane, in sinergia con l’Ambito Turistico Costa degli Etruschi e i comuni della provincia di Livorno, ha avviato un innovativo progetto per promuovere la mobilità sostenibile durante l’estate 2025. L’obiettivo è quello di ridurre l’impatto ambientale e incentivare l’uso del trasporto pubblico, permettendo a residenti e turisti di esplorare le meraviglie della Costa degli Etruschi in maniera ecologica e sicura.

Il progetto coinvolge numerose località di interesse turistico, tra cui Castagneto Carducci, Cecina, Santa Luce, Rosignano Marittimo, Castellina Marittima, Riparbella, Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo, Bibbona, Sassetta, San Vincenzo, Suvereto, Campiglia Marittima e Piombino. Attraverso un protocollo d’intesa, sono state introdotte nuove linee di autobus gratuite e migliorate le connessioni esistenti per garantire un servizio efficiente e capillare.

Tre autobus speciali, decorati per l’occasione, promuovono l’uso del trasporto pubblico e sono accompagnati da mappe dettagliate che illustrano i percorsi tra Donoratico e Castiglioncello, nonché tra San Vincenzo e Piombino. La campagna “Goditi la Val di Cornia” invita i visitatori a scoprire la regione con l’autobus, fornendo informazioni utili sui collegamenti tra le spiagge e i parchi archeologici.

Dal 11 giugno al 14 settembre 2025, la linea gratuita 114 collega Castiglioncello a Cecina, mentre la linea 125 offre un servizio notturno tra Marina di Cecina e Marina di Bibbona. Un’altra importante connessione, la linea 15E, consente l’accesso gratuito al Parco Archeologico di Baratti e a Populonia Alta.

Per agevolare l’acquisto dei biglietti, Autolinee Toscane ha implementato diverse modalità di pagamento, tra cui sistemi contactless e il nuovo sistema B-link. Inoltre, grazie a un accordo con Apple Pay, i viaggiatori possono ora effettuare pagamenti rapidi tramite iPhone e Apple Watch.

La campagna informativa di Autolinee Toscane è stata progettata per raggiungere un pubblico internazionale, con annunci bilingue e materiali informativi disponibili sia sui canali digitali che a bordo degli autobus. Per ulteriori dettagli e informazioni sui servizi offerti, è possibile visitare il sito web di Autolinee Toscane o contattare il servizio clienti dedicato.