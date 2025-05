ASA S.P.A.: RECORD DI UTILI E NUOVE NOMINE PER IL FUTURO

Livorno – ASA SpA celebra un traguardo storico, con l’Assemblea dei Soci che ha approvato il bilancio 2024, registrando un utile record di 9,247 milioni di euro. Questo risultato rappresenta il miglior profitto nella storia dell’azienda, segnalando un significativo progresso nella sua gestione finanziaria.

L’utile secondo l’azienda sarà strategicamente reinvestito per potenziare il servizio pubblico, sostenuto da investimenti che hanno toccato i 44,7 milioni di euro nel 2024, un incremento dell’80% rispetto al 2020, anno in cui è iniziata l’attuale gestione aziendale.

Il Presidente di ASA, Stefano Taddia, ha evidenziato come questi risultati siano cruciali per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e modernizzare le infrastrutture. L’azienda ha messo in cantiere un ambizioso piano di investimenti, approvato dall’Autorità Idrica Toscana (AIT), con un valore totale di 316 milioni di euro da realizzare entro la fine della concessione.

L’assemblea ha visto anche il rinnovo della leadership aziendale con la nomina di Gianfranco Simoncini come nuovo Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Il Consiglio di Gestione, sotto la guida dell’Amministratore Delegato Valter Cammelli, ha accolto positivamente la nomina, esprimendo gratitudine al Presidente uscente Simone Bartoli e agli altri consiglieri per il loro impegno e contributo.

I nuovi membri del Consiglio di Sorveglianza includono autorevoli figure come il Prof. Avv. Alessandro Giovannini, l’Avv. Maurizio Paponi e Francesco Altieri, mentre sono stati confermati nel loro incarico la Prof. Avv. Ilaria Kutufà, la Prof. Virginia Lombardi e Paolo Galleri.

Il Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha lodato la gestione di ASA per l’eccezionale performance finanziaria e per gli importanti investimenti effettuati, esprimendo soddisfazione per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza e augurando successo al nuovo Presidente e ai membri del consiglio.